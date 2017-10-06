Путь к успеху - Бахрам Багирзаде и детский смех (ФОТО)

2017-10-06 15:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT в рамках платформы YARAT Friends состоялась встреча со школьниками заслуженного артиста Азербайджана, легендарного участника КВН из команды "Парни из Баку", члена Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писателя, актера и режиссера Бахрама Багирзаде, сообщает Trend Life.

На встрече, которая прошла в очень теплой и дружественной обстановке, Бахрам рассказал о своей успешной деятельности в различных сферах, ответил на многочисленные вопросы.

Глядя на творчество и жизненный путь Бахрама Багирзаде, трудно не согласиться с мнением немецкого писателя Лиона Фейхтвангера "Человек талантливый, талантлив во всех областях". Про таких людей часто говорят: «мастер на все руки». Такие люди просто поражают и не перестают удивлять! Талант – это способность человека к развитию определенного умения, которое дается от природы. Следует отметить, что он может проявляться в разном возрасте. Талантливые люди, как правило, шли к успеху не один год, и если не развиваться, то даже самый большой дар со временем сойдет на нет. Способности без трудолюбия ничего не стоят, это только надежда, открытая дверь, в которую можно войти только благодаря усердной работе.

Многие считают, что у них ничего не получится, и в итоге их желание так и остается несбыточной мечтой. Но это лишь заблуждение. Чтобы действительно стать мастером своего дела или нескольких занятий одновременно, необходимо обозначить конкретную цель, не бояться препятствий и очень верить в себя. И успех обязательно придет!

YARAT Friends - уникальная платформа, сформированная на основе членства индивидуальных лиц и компаний, ее цель - донести понятие современного искусства до широкой аудитории и создать сообщество любителей этого направления. Платформа предлагает своим членам туры с участием кураторов и художников, приглашение на мероприятия, организуемые только для членов платформы, а также предоставляет особые преимущества и дополнительные возможности, такие как программа “Путешествие по искусству” (Art Travel). Присоединяясь к YARAT Friends, вы получите возможность улучшить свои знания о современном искусстве и внести свой вклад в его развитие, а также поддержать признание современного азербайджанского искусства во всём мире.

Все желающие присоединиться к YARAT Friends, могут связаться по электронной почте friends@yarat.az или с Центром Современного Искусства YARAT.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)