«Барселона» подписала пожизненный контракт с Иньестой

2017-10-06 15:30 | www.apa.az | 5

Испанская «Барселона» согласовала новый контракт со своим футболистом Андресом Иньестой. Как сообщает apasport.az, согласно достигнутой договорённости, 33-летний полузащитник будет играть в своей нынешней команде до завершения карьеры.

Информацию об этом распространил сайт «Барселоны». Официальная церемония подписания нового контракта состоится сегодня на стадионе «Ноу Камп».

Действующий контракт «Барсы» с Иньестой, вышедшим на поле в нынешнем сезоне Ла-Лиги в 6 матчах был предусмотрен до лета следующего года.

Отметим, что воспитанник «Барселоны» Андрес Иньеста защищает честь её основной команды с 2002-го года. За это время он сыграл 639 матчей, забил в них 55 голов.