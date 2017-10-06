Как будет праздновать день рождение Путин

2017-10-06 14:53 | www.oxu.az | 6

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства Владимира Путина на свой день рождения, который состоится 7 октября, сообщает Оxu.Аz со ссылкой на «Газета.Ru».

По словам Пескова, у Путина запланирована «целая вереница» телефонных переговоров, а днем – оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности.

Песков напомнил, что чаще всего президент России празднует день рождения с близкими, а иногда — с коллегами по работе.

В прошлом году Путин отметил день рождения в кругу родственников и друзей.

В субботу, 7 октября, президенту России исполнится 65 лет.

Н.Г