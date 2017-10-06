Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

2017-10-06 15:35 | www.trend.az | 1

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Irak ziyareti ile ilgili söyleyeceğim şudur. Sayın İbadi'den böyle bir davet geldi. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak bu ziyaret tabii ki önemli bir ziyarettir. O bakımdan hazırlıklarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

'BAŞİKA'NIN ARAMIZDA SORUN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Aramızda bu tür sorunların olmaması gerektiğini düşünüyorum.PKK ile bizim etkin mücadelemiz var. Bu konularda çok daha yakın bir işbirliği içerisinde olmamız lazım. Bizim açımızdan kabul edilemez referandumdan sonra biz ilişkilerimizi geliştireceğimizi düşünüyoruz.

KUZEY IRAK'A YAPTIRIMLAR

KDP'nin buradaki temsilcisinin geri gelmemesini istedik. Ayrıca Irak ile bizim askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar. Daha başka, bundan sonra alınacak tedbirlerimiz de var. Bunun ipuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Hazırlıkları tamamlanınca bunlar kademe kademe devreye girecek.