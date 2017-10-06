Сопредседатели встретились с министром иностранных дел Армении

2017-10-06 15:46 | www.apa.az | 3

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер, Игорь Попов, Стефан Висконти и личный представитель действующего председателя МГ ОБСЕ Анжей Каспшик совершили визит в Армению.

Как сообщает АПА со ссылкой на aysor.am, дипломаты встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

В ходе мероприятия стороны обсудили организацию встречи президентов Армении и Азербайджана. Кроме того, были обсуждены ситуация в зоне конфликта, прилагаемые для мирного урегулирования усилия.