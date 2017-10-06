Госкомтаможни обнародовал среднестатистическую стоимость масла в сентябре

2017-10-06 15:07 | www.oxu.az | 3

В связи с ценами на импортируемое в Азербайджан масло Государственный таможенный комитет, в соответствии со статистикой внешней торговли и товарной номенклатурой, с учетом ассортимента данной продукции и стран-экспортеров (Германия, Новая Зеландия и более близкие страны – Россия, Украина, Беларусь и т.д.) обнародовал среднестатистическую цену на масла за 9 месяцев и другие сведения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу комитета, внутри данного ассортимента среднестатистическая стоимость сливочного масла в сентябре текущего года составила 5,20 доллара США.

Л.А.

