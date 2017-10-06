«Чистка» в Минфине Молдавии

2017-10-06 15:15 | www.oxu.az | 4

В министерстве финансов Молдавии проходят обыски по делу, связанному с коррупцией, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

Бывшего президента Приднестровья Шевчука подозревают в крупных хищениях.

"В министерстве финансов проходят обыски. Операция началась рано утром. Касается дела о коррупции, по которому проходят несколько человек. Больше деталей будет после того, как операция завершится", - сказала Старински.

Отметим, что в Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по делам о коррупции.

Н.Г.

