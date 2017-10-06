Премьер-министр Турции посетит Ирак

2017-10-06 15:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым получил официальное приглашение от премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади посетить Багдад. Об этом представителям медиа заявил сам премьер Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Глава турецкого правительства отметил, что в настоящее время определяется дата его визита в Ирак.

Йылдырым отметил, что Анкара заинтересована в развитие отношений с Багдадом, особенно после проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Напомним, что 25 сентября в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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