В субботу в Баку без осадков, до 20 градусов тепла

2017-10-06 15:47 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Однако утром в некоторых местах полуострова ожидается моросящий дождь. Умеренный южный ветер.
Температура воздуха на Абшероне ночью - 11-13, днем 17-21, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем 50-60 процентов.
До 9 октября слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман. Восточный ветер местами усилится.
Ночью 7-12, днем 17-22, в горах ночью 1-5, днем 7-12 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)