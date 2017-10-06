В субботу в Баку без осадков, до 20 градусов тепла

2017-10-06 15:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако утром в некоторых местах полуострова ожидается моросящий дождь. Умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 11-13, днем 17-21, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем 50-60 процентов.

До 9 октября слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман. Восточный ветер местами усилится.

Ночью 7-12, днем 17-22, в горах ночью 1-5, днем 7-12 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)