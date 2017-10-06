У Twitter будет новая альтернатива?

2017-10-06 15:22 | www.oxu.az | 3

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что ищет альтернативу сервису микроблогов Twitter в связи с ограничениями свободы выражения мнения.

"Я ищу децентрализованную/шифрованную альтернативу Twitter, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС

Свобода самовыражения в Twitter находится в неумолимом упадке.

Она порабощена американской юрисдикцией и политикой США. Хотя это существенно лучше, чем Facebook, который находится на очень низком уровне", - написал он в своем микроблоге.

Ранее в пятницу Ассанж задал в Twitter вопрос, почему сервис подвергает цензуре все выкладываемые им изображения. Вместо них пользователи видят предупреждение о наличии медиафайлов "деликатного характера".

Н.Г.