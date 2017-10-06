Фото убитого российского посла использовали в игре про Бэтмена

2017-10-06 15:26 | www.oxu.az | 4

Фото российского посла Андрея Карлова, убитого в Анкаре 19 декабря 2016 года, использовали в игре Batman: The Enemy Within, сообщает Оxu.az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о фотографии, сделанной сразу после нападения.

В оригинальном снимке рядом с телом посла стоит еще не ликвидированный террорист. На то, что разработчики игры из компании Telltate использовали этот снимок, обратил внимание пользователь Twitter c ником Bro Team Pill.

"То есть Telltate просто использовали изображение того убитого российского дипломата в своей игре и хахахахахахахахха", - написал он, снабдив твит скриншотом из игры и оригинальным снимком.

Он же отметил, что разработчики даже не использовали своих моделей, чтобы изменить изображение. Другой пользователь продемонстрировал процесс "превращения" фото во фрагмент игры.

​В игре дипломат "изображает" жертву грабителя банка. В сети есть несколько видео, на которых запечатлен игровой процесс Batman: The Enemy Within, момент с Карловым можно увидеть примерно на 20-й минуте второго эпизода игры.

Н.Г.

