В Швеции в аэропорту обнаружили взрывчатку

2017-10-06 15:32 | www.oxu.az | 3

Полиция обнаружила взрывчатое вещество в багаже у 20-летнего пассажира из Германии в аэропорту шведского города Гетеборг, мужчина задержан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в пятницу портал Local со ссылкой на местные СМИ и полицию.

В четверг полиция Гетеборга сообщила, что изучает подозрительный предмет, обнаруженный в местном аэропорту Ландветтер во время контроля безопасности. Полиция оцепила часть помещений близ зала вылета. На место прибыли взрывотехники, позднее оцепление было снято.

По данным газеты Göteborgs-posten, подозрительным предметом оказались емкости со взрывчатым веществом пероксид ацетона (TATP). Отмечается, что данное вещество крайне сложно обнаружить, оно использовалась в нескольких терактах, включая теракт в Париже в ноябре 2015 года и взрыв на стадионе в Манчестере в 2017 году. Полиция пока не подтвердила информацию об обнаружении взрывчатого вещества.

Подозреваемый был арестован полицией Гетеборга. Правоохранители сообщили, что он направлялся в другую страну Евросоюза. Его задержали во время прохождения проверки безопасности для внутренних европейских рейсов. Другой информации о подозреваемом или потенциально опасном предмете полиция не сообщила. Служба госбезопасности Швеции рассказала порталу, что им известно об инциденте, но на данной стадии они не участвуют в расследовании.

Н.О.