Азербайджанский писатель: Нобелевская премия недостойна азербайджанской литературы

2017-10-06 15:38 | www.oxu.az | 3

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2017 год стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Он получил награду за то, что в своих «романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну под иллюзорным смыслом нашей связи с миром», следует из сообщения Шведской академии, которая по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Нобелевскую премию по литературе.

Азербайджан богат на литературные таланты. Интересно, мог бы кто-нибудь из наших писателей получить Нобелевскую премию?

Как передает Oxu.Az, известный писатель Сейран Сахават сказал Modern.az, что Нобелевская премия недостойна азербайджанской литературы:

«Не знаю, как вам кажется, но у нас с древности до сегодняшнего дня было немало писателей и поэтов, которые выше Нобелевской премии. Нет необходимости вновь перечислять их имена. Так было несколько веков назад, так есть сейчас, так будет и потом. Нобелевская премия за последние 50 лет была политизирована и утратила уважение к себе. Поэтому я даже не рекомендую.

Нобелевскую премию дали даже такому палачу, как Горбачев. Уже одного этого факта достаточно. Если покопаться, можно узнать, что среди лауреатов Нобеля есть даже люди, прислуживавшие Гитлеру и другим фашистам в годы Второй мировой войны. К сожалению, это не критерий. Азербайджанская литература входит в десятку лучших. Так было вчера, так есть сегодня, завтра будет еще лучше».

Писатель Шариф Агаяр полагает, что прежде чем думать о Нобелевской премии, надо сначала выйти в мир:

«По-моему, мысль «почему мы не можем получить Нобеля» - показатель дилетантства. Чего мы добились, чтобы еще получить Нобеля? Чего можно ожидать от писателя, который вырос в этом обществе? Для реализации таланта очень важна среда. К примеру, разница между Хемингуэем и Иса Гусейновым в тысячу раз меньше, чем разница между США и Азербайджаном. Даже может быть нет никакой разницы. Если бы Хемингуэй жил в Азербайджане и прошел жизненный путь Исы, то не смог бы стать великим писателем.

До Нобеля нам надо выйти на более близкие страны, потом на относительно далекие, и потом уже мы должны суметь выйти в мир. Помимо Нобеля есть много других литературных наград и премий. Мы можем участвовать и в других конкурсах. А еще нам надо, чтобы наши книги переводили.

Разве Нобель это игрушка? Нашей литературной средой управляет какая-то дряхлая структура, причем по феодальным законам и колхозным принципам… С такой средой не то что Нобелевская премия, дойдем до Тбилиси, и то слава Богу».

А.С.

