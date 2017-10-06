В Азербайджане создана Ассоциация производителей и экспортеров табака

2017-10-06 16:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана Ассоциация производителей и экспортеров табака, сообщает в пятницу министерство экономики страны.

Согласно сообщению, Ассоциация была создана по инициативе производителей и экспортеров, действующих в данной сфере.

"Создание Ассоциации поможет скоординировать деятельность производителей и экспортеров табачной продукции, способствует расширению сотрудничества между ними, ускорит развитие данной сферы и позволит увеличить производство и экспорт табака и табачной продукции", - сказал в пятницу заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, слова которого приведены в сообщении, на встрече с функционирующими в сфере производства и экспорта табака предпринимателями в Загатальском районе.

Председателем правления Ассоциации был избран Тельман Хасратов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-августе 2017 года в стране было собрано 2,9 тысячи тонн табака, что на 13,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. За отчетный период в стране было произведено табачной продукции на 24,91 миллиона манатов, что на 15,9 процента меньше показателя января-августа 2016 года.

Официальный курс на шестое октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)