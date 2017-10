Turkish PM to visit Iraq

2017-10-06 16:17 | www.trend.az | 0

Baku, Azerbaijan, Oct. 6

By Rufiz Hafizoglu – Trend:

Turkish Prime Minister Binali Yildirim received an official invitation from Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi to visit Baghdad, the Turkish media cited the country’s prime minister as saying Oct. 6.

Yildirim added that the date of his visit to Iraq is currently being coordinated.

“Ankara is interested in developing relations with Baghdad, especially after holding an independence referendum in the Kurdish autonomy of Iraq,” he said.

On Sept. 25, the Kurdish autonomy of Iraq held an “independence referendum” which is not recognized by the international community.

---

Follow the author on Twitter: @rhafizoglu

Премьер-министр Турции посетит Ирак

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым получил официальное приглашение от премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади посетить Багдад. Об этом представителям медиа заявил сам премьер Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Глава турецкого правительства отметил, что в настоящее время определяется дата его визита в Ирак.

Йылдырым отметил, что Анкара заинтересована в развитие отношений с Багдадом, особенно после проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Напомним, что 25 сентября в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu