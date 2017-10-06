«Барселона» заключила пожизненный контракт с Иньестой

2017-10-06 15:54 | www.oxu.az | 6

33-летний капитан сине-гранатовых подписал соглашение с клубом, согласно которому остаток карьеры он проведёт в каталонской команде.

Как передает Oxu.Az, об этом «Барселона» объявила сегодня на своём официальном сайте.

«Андрес Иньеста подписал пожизненный контракт с "Барселоной" в пятницу. Сделка позволит ему остаться в клубе до конца карьеры», - гласит сообщение.

Напомним, испанский полузащитник Андрес Иньеста впервые появился в основе «Барсы» в 2002 году. За 15 лет работы в команде он сыграл 633 матча и забил 54 гола. С 2015 года Иньеста носит капитанскую повязку сине-гранатовых и является одним из главных символов каталонского клуба.

Н.О.