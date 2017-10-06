Сопредседатели МГ ОБСЕ встретились с главой МИД Армении

2017-10-06 15:57 | www.oxu.az | 6

Сегодня состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Эндрю Шефера, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на aysor.am, стороны обсудили вопросы организации встречи президентов Азербайджана и Армении.

На встрече продолжился обмен мнениями по ситуацию в зоне конфликта, обсуждены усилия по мирному урегулированию.

Н.О.