Нацсовет требует освободить террористов (ФОТО/ВИДЕО)

2017-10-06 16:21 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Структура, называющая себя "Национальный совет демократических сил", готовится к очередному митингу, который пройдет седьмого октября.

Естественно, на этот раз будет выдвинуто требование об освобождении нескольких человек, которые якобы являются «политическими заключенными». В распространенном недавно в СМИ списке «верующих заключенных», освобождения которых требуют митингующие, наряду с Талехом Багировым и другими лицами, осуществлявшими деятельность, направленную против государственности, упоминается также имя Эльдениза Мамедова.

А кто такой этот Эльдениз Мамедов? В результате проведенного Trend расследования стало известно, что он является никем иным, как палачом, руки которого по локоть в крови. Так, указанный человек является тем самым Эльденизом Лазым оглу Мамедовым, 1979 года рождения, по прозвищу «Абу Джихад», который, найдя себе «святую землю» за пределами Родины, воевал за нее в рядах террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности и привлечен к уголовной ответственности.

Интересно, с какой целью «Национальный совет» требует свободы для этого террориста? Может их цель заключается в том, чтобы с освобождением террористов и Азербайджан вовлечь в эту беду XXI века? Или же захватить власть руками этих террористов? Для них не имеет значения, каким путем, лишь бы прийти к власти.

Наверное, после этого группа верующих также откажется от участия в митинге «Национального совета». Потому что люди, называющие себя верующими, не присоединятся и не должны присоединяться к толпе людей, требующее освобождение жаждущего крови людей террориста.

Таким образом, становится понятно, кого на самом деле поддерживает Али Керимли и его сторонники, которые чуть ли не всех преступников называют «политическими заключенными».

Trend представляет вниманию читателей видеоролик, который доказывает, что Эльдениз Мамедов воевал в рядах ИГ.