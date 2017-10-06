У самой красивой девушки Мьянмы отняли титул – ФОТО

2017-10-06 16:01 | www.oxu.az | 4

19-летняя королева красоты Мьянмы Шви Ян Си лишилась короны после того, как записала видеоролик, в котором назвала представителей народа рохинджа поборниками террора и насилия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, девушка утверждает, что мусульмане Мьянмы лишь притворяются угнетёнными, а на деле являются боевиками, поэтому действия властей по отношению к ним вполне оправданны.

После публикации неоднозначного ролика компания Hello Madam Media Group, которая занималась организацией конкурса красоты, лишила Шви Ян Си титула королевы красоты. Девушка настаивает, что именно её гражданская позиция стала причиной, по которой у неё отняли корону. В свою очередь директор компании утверждает, что красавица лишилась титула ещё до появления видео, однако не называет причин такого решения.

А.С.

