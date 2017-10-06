Владельцу «Чудо печки» продлили срок ареста

2017-10-06 16:05 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бинагадинском районном суде рассмотрели представление, поданное следственным органом в связи с продлением избранной в отношении учредителя ООО «Чудо печка» и «ЧП Агро» Чингиза Джалилова меры пресечения в виде ареста.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила его адвокат Жанна Багирова.

По ее словам, на процессе под председательством судьи Миргейдара Зейналова огласили судебное решение, согласно которому, представление судебного органа было удовлетворено и срок ареста Ч.Джалилова продлен на 3 месяца.

Адвокат заявила, что на суде ее подзащитный Ч.Джалилов заявил, что невиновен. Кроме того, Ж.Багирова подчеркнула, что они подадут апелляционную жалобу на решение суда.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а на личные нужды.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО «Чудо Печка» и «ЧП Агро» Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Криманом Салимом Эльдаровичем, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью.

После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по всестороннему изучению незаконных действий и определению круга виновных лиц с дальнейшим привлечением их к ответственности, а также возмещением нанесенного урона.

Э.А.

