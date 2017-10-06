Али Гасанов: Процесс глобализации, получивший сегодня большой размах, коснулся и сферы использования государственного языка (ФОТО) (версия 4)

2017-10-06 16:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Процесс глобализации, получивший на современном этапе большой размах, не обошел стороной и сферу использования государственного языка. Об этом помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов сказал, выступая в пятницу на конференции на тему «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка», проводимой при поддержке Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР).

В мероприятии принимают участие также председатель НСТР Нуширеван Магеррамлы, исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, депутаты Милли Меджлиса (парламента) и другие участники.

Коснувшись основных моментов в политике Президента Ильхама Алиева по сохранению и развитию азербайджанского языка, Али Гасанов сказал, что оказание особой заботы о сохранении чистоты, развитии и обогащении государственного языка имеет большое значение.

«Действительно, наряду с тем, что азербайджанский язык является одним из главных атрибутов нашего государства, это также важный элемент идеологии азербайджанства, его носящая дуальную функцию политическая и социально-культурная опора», - сказал помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что до того, как азербайджанский язык достиг своего нынешнего уровня, он прошел через различные этапы истории.

«Однако считаю, что особо знаменательными были периоды руководства общенационального лидера Гейдара Алиева. Достаточно отметить лишь то, что благодаря его принципиальной позиции, несмотря на возражения Москвы, азербайджанский язык был закреплен в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года как государственный язык. В тот период для развития на азербайджанском языке печати, культуры, науки и образования была проделана большая работа, достигнут подъем общественно-политической и культурной позиции государственного языка. Определение политики в сфере языка независимого азербайджанского государства также связано с именем великого лидера. В принятой в 1995 году Конституции азербайджанский язык был закреплен как один из главных институтов национальной государственности», - сказал он.

Али Гасанов добавил, что одним из важных шагов, предпринятых для укрепления национально-нравственного, политико-правового статуса азербайджанского языка, стало подписание в июне 2001 года указа «О совершенствовании работы по применению государственного языка». В указе были определены проблемы и недочеты, даны соответствующие поручения по их устранению, и принято решение о переходе с 1 августа 2001 года на азербайджанский алфавит на основе латинской графики.

«Другим указом, подписанным Гейдаром Алиевым 9 августа того же года, 1 августа было объявлено Днем азербайджанского алфавита и языка. Следующим важным шагом стало вступление в силу в сентябре 2002 года закона «О государственном языке в Азербайджанской Республике». Согласно Конституции страны, этот закон регулирует правовой статус азербайджанского языка как государственного языка в Азербайджане. За прошедшие годы этот закон в значительной степени был усовершенствован», - сказал он.

Помощник Президента отметил, что политику в сфере языка, проводившуюся общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня последовательно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В своей речи на заседании, проведенном в связи с 70-летием Национальной академии наук в ноябре 2015 года, Президент Азербайджана подчеркнул важность защиты государственного языка от стороннего влияния и обеспечения его чистоты, высказался против использования без необходимости в нашем языке инородных слов. Подписанные Президентом Азербайджана распоряжения «Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой», «Об издании Азербайджанской национальной энциклопедии» от 12 января 2004 года, а также «Об утверждении списка произведений видных представителей мировой литературы, издание которых предусмотрено на азербайджанском языке» от 30 декабря 2007 года сыграли важную роль в этом направлении», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что процесс глобализации, получивший на современном этапе большой размах, не обошел стороной и сферу использования государственного языка. «К сожалению, зачастую в средствах массовой информации, в том числе электронных СМИ, мы часто становимся свидетелями использования слов и выражений, не соответствующих нормам и принципам государственного языка. Учитывая эти факторы, Президент Ильхам Алиев в мае 2012 года подписал распоряжение «О Государственной программе по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени и развитию языкознания в стране». В распоряжении указывается, что все возможности государственного языка не всегда используются в достаточной мере, порой в язык привносятся инородные элементы, соответствующие структуры не ведут серьезной борьбы с этим. Отклонения от норм литературного языка, широко распространившиеся в органах печати, большей частью не анализируются с последующим обобщением конкретных результатов, при дубляже фильмов и в художественных и научных переводах с иностранных языков наблюдаются недочеты, в рекламе на улицах и площадях не соблюдаются элементарные грамматические правила. В распоряжении особо отмечаются важность усиления внимания к применению азербайджанского языка в сфере интернета и другие вопросы», - сказал он.

По словам Али Гасанова, к сожалению, эти недочеты, перечисленные в распоряжении Президента Азербайджана, подписанном еще в 2012 году, и сегодня устранены не полностью. «Поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о проведении сегодняшнего заседания, чтобы еще раз обсудить проблемы, существующие в сфере использования государственного языка в СМИ, найти пути выхода из ситуации, подготовить соответствующие предложения», - сказал помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что в азербайджанских реалиях, с точки зрения возможностей влияния на общественное мнение, телевидение и радио стоят выше других средств массовой информации. «Сегодня мы должны обсудить ситуацию с использованием государственного языка в теле- и радиопространстве, обсудить вопросы по защите и развитию азербайджанского языка, и должны открыто высказаться о существующих в этой сфере проблемах. Надеюсь, что эти обсуждения помогут выяснению и устранению причин допущенных недочетов», - сказал помощник Президента.

Выступивший затем председатель НСТР Нуширеван Магеррамли отметил, что НСТР с самого своего создания уделял внимание использованию родного языка на теле- и радиоканалах. Он отметил, что во время проведения мониторинга на телевизионных каналах в 2003 году было выявлено, что объем передач на азербайджанском языке составляет менее 50 процентов, однако, потом благодаря осуществленным мерам объем передач на азербайджанском языке возрос до 75 процентов.

«В результате работ, проведенных на следующем этапе, объем передач на азербайджанском языке составил 100 процентов. Начиная со следующего этапа, в 2011 году НСТР, наряду с учеными-лингвистами, начал проводить мониторинги, связанные с нормами литературного языка в теле- и радиопространстве. Результаты этих мониторингов вызывали обеспокоенность, и поэтому они проводятся регулярно», - сказал он.

По словам Магеррамли, первый беспокоящий момент – это отождествление разговорного языка с устной формой литературного языка. Он отметил, что в теле- и радиопространстве используется разговорный язык.

«Это серьезный вопрос. Нормы литературного языка основываются не на диалекте какого-либо региона. К большому сожалению, порой на частных телеканалах эти правила грубо нарушаются. Теле- и радиоканалы должны серьезно задуматься над этим, и усилить внутренний контроль. Другая проблема - это использование на телевидении иностранных слов. Более всего число слов, перешедших из иностранных языков, растет в общенародном разговорном языке. Порой наши ведущие на теле- и радиоканалах используют иностранные слова, чтобы казаться более грамотными, современными, однако, это дает противоположный эффект. Наши соотечественники, вернувшись после учебы за рубежом, забывают родной язык, что недопустимо», - сказал он.

Председатель НСТР сказал, что одним из беспокоящих моментов является также то, что ведущие не уделяют внимания ударениям.

«Если ударение порой ставится неправильно, зритель это не воспринимает. По результатам мониторинга, больше всего нарушаются фонетические нормы. Здесь основная ответственность ложится на дикторов новостных и информационных передач. Читая текст в передаче, дикторы не соблюдают фонетических правил. Также сегодня актуальна и проблема слишком быстрого темпа речи, что, словно, берется с иностранных каналов и применяется у нас. Это создает трудности для восприятия речи зрителем.

Ситуация с рекламой еще более плачевная. Реклама в основном снимается за рубежом и уже в Азербайджане переводится дословно, что получается неверно. Есть проблемы и в дубляже фильмов. Мы должны уделять внимание всем этим вопросам. Каждый ведущий должен в совершенстве владеть азербайджанским языком и над ним должен быть серьезный контроль. На телеканалах были созданы художественные советы, но, к сожалению, эти советы остались на бумаге, этому вопросу тоже должно уделяться особое внимание. В этой сфере каждый должен выполнять возложенную на него задачу», - сказал Магеррамли.

Выступая на мероприятии, председатель Совета печати Афлатун Амашов сказал, что Совет проводит мониторинги медиа по соблюдению норм литературного языка. По его словам, в ходе мониторингов чаще всего выявляются синтаксические нарушения. Глава СП отметил, что при несоблюдении синтаксических правил предложения превращаются в бессвязный и бессмысленный набор слов.

Он добавил, что еще одна проблема заключается в том, что журналисты нехорошо знают тему, к которой обращаются. Председатель Совета отметил, что тот, кто не понимает различий между глобализацией и интеграцией, пишет о глобализации, не знает, что такое кредит и инвестиции, пишет о финансах, не отличает распоряжения от указа, пишет о праве, и не отличает лечения от обследования, пишет о медицине.

По словам Амашова, самое печальное связано с использованием знака запятой. По его словам, можно найти очень мало публикаций, где не нарушены правила использования запятой. Афлатун Амашов добавил, что должно быть общественное порицание нарушений норм литературного языка в медиа.

«К большому сожалению, иногда на частных телеканалах эти правила грубо нарушаются. Теле- и радиоканалы должны серьезно задуматься об этом и усилить внутренний контроль. Другая проблема - использование на телевидении иностранных слов. В общенародном разговорном языке больше всего увеличивается число слов, пришедших из иностранных языков. Иногда наши ведущие используют иностранные слова, чтобы показать себя более грамотными и современными, однако это дает противоположный эффект. Наши соотечественники, вернувшись после учебы за рубежом, забывают родной язык, что недопустимо», - сказал Амашов.

Председатель Совета печати подчеркнул, что важно повысить уровень профессиональной подготовки представителей медиа. «В нынешней ситуации мы должны обязать руководителей медиа, чтобы их сотрудники знали родной язык. Должны организовываться тренинги», - сказал Амашов.

Афлатун Амашов также добавил, что сегодня в журналистику большой поток представителей других специальностей, что тоже создает определенные проблемы. По его словам, в Азербайджане никто не был оштрафован за нарушение норм литературного языка. «В европейских же странах в отношении нарушивших лингвистические правила применяется штраф. Считаю, что этот опыт можно применить и в Азербайджане», - сказал Амашов.

Депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, выступая на мероприятии, сказал, что одна из самых серьезных проблем, связанная с нормами литературного языка в азербайджанской прессе, – использование знака запятой. По его словам, «ее ставят повсюду, где видят предлог «что».

Джафаров отметил, что сегодня нормы, направления развития азербайджанского литературного языка формирует публицистика. «То есть, сегодня развитие азербайджанского литературного языка определяют не писатели, не научный язык, а публицистика, язык СМИ», - сказал депутат.

Низами Джафаров отметил, что одна из самых серьезных проблем – присутствие в телепространстве разговорного языка. «Сегодня устный язык влияет на письменный язык. Во многих случаях ведущих выбирают из людей искусства, певцов. Но надо учитывать, что тот же певец (певица) и в школе учился нехорошо, неправильно произносит слова. Их исправить уже невозможно, и надо приводить профессионала для того, чтобы он вел передачу. И певцы пусть приглашаются, но чтобы они знали язык. Иногда в предложении всего пять слов, но все пять произносятся неправильно», - сказал парламентарий.

Азербайджанский язык чрезвычайно богат, сказал, выступая на конференции, директор Института языкознания им. Насими НАНА Мохсюн Нагисойлу. Он сказал, что при институте создан отдел мониторинга и во многих местах проводятся мониторинги, выявляются нарушения норм литературного языка. «Порой государственные структуры не выполняют рекомендаций. Государственные и исполнительные структуры говорят, что это менять нельзя», - сказал Нагисойлу.

По его словам, в институте функционирует и «горячая линия», на которую люди различных профессий сообщают о недостатках, и проводится работа по их устранению.

По словам Нагисойлу, Институт языкознания готовит предложения по применению штрафа в связи с нарушением норм литературного языка. «Но считаю, - отметил он, - что важнее проведение просветительской работы».

Директор института добавил, что в газетах нет корректуры редактирования. «Кто как пишет, так и идет в печать, используются иностранные слова. Необходимо повысить чувство ответственности в этом направлении», - сказал ученый.

Ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла в своем выступлении отметил, что одной из самых важных проблем в телепространстве является то, что передачи ведут люди, не имеющие интеллектуального уровня.

«Какая бы ни была внешность, неправильно приводить людей без интеллектуального уровня в качестве ведущего. Пока в эфир будут выходить такие люди, ситуация с азербайджанским языком не улучшится», - сказал Кямал Абдулла.

Ректор также подчеркнул, что иногда у ведущих нет проблем с интеллектом, но они не знают то, о чем говорят. «Не надо бояться, что в языке присутствуют другие слова, язык сам отрегулирует эту проблему. К примеру, сегодня слово «мультикультурализм» знают даже в отдаленных селах», - сказал Кямал Абдулла.

По его словам, Азербайджанский университет языков готов обучать ведущих иностранным языкам. «На общественных началах мы можем организовать для ведущих курсы иностранного языка. Ряд проблем в азербайджанском литературном языке связан с незнанием ведущим иностранного языка», - сказал Кямал Абдулла.

Выступая на конференции с заключительным словом, Али Гасанов сказал, что в последнее время нарушение норм азербайджанского языка стало тенденцией.

«Сегодняшние обсуждения прошли плодотворно, все цели были обозначены и обсуждены. Это вопрос не только средств массовой информации, каждый гражданин играет роль и несет ответственность за развитие и сохранение чистоты азербайджанского языка, и никто не должен уходить от этой ответственности», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов также коснулся профессионализма телеведущих. «Очень хотелось бы, чтобы ведущие были и интеллектуальны, и хорошо владели языком, хорошо выглядели. Сожалею, что за последние десять лет в телепространстве транслируются опросы, чуждые азербайджанскому менталитету, и в Азербайджане гонятся за искусственным рейтингом. Ответственными за эту работу, в частности, должны быть руководители телеканалов. Потому что примеры азербайджанскому обществу показываете вы. Выводить в эфир надо тех, кто способен представлять гражданина Азербайджана», - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов также коснулся вопроса прекращения в Азербайджане трансляции сериалов на турецком языке. Он отметил, что некоторые говорили, что в Азербайджане запрещаются турецкие сериалы. «Нет, сериалы не запрещались. Трансляция турецких сериалов вытесняла азербайджанский язык. Мы их не запретили, а стали показывать на азербайджанском языке. Вместе с тем мы создали условия, чтобы те, кто хочет смотреть турецкие сериалы, смотрели их с помощь спутниковой антенны», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что развитие, обеспечение чистоты азербайджанского языка - долг каждого гражданина Азербайджана. «Обвиняя ведущих, руководителей телеканалов и других, мы ничего не добьемся. Сохранение родного языка – первостепенная задача каждого азербайджанца», - сказал Али Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редакторы: Натаван Эфендиева, Ирина Парфёнова)