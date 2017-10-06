Банкам Азербайджана предлагают оказывать нефинансовые услуги

2017-10-06 16:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В условиях высокой долларизации банкам Азербайджана следует поддержать экспортоориентированных клиентов, считает первый заместитель председателя правления AccessBank Анар Гасанов.

“После двух девальваций уровень долларизации в банковском секторе Азербайджана значительно вырос. В результате банкам пришлось выдавать манатные ресурсы из капитала”, - сказал Гасанов, выступая на V Инвестиционной ярмарке в Баку.

Однако, как отметил Гасанов, это не проблема, так как банки могут выдавать кредиты и в долларах. По его мнению, для этого необходимо помочь клиентам, экспортирующим продукцию.

Ссылаясь на опыт иностранных банков, Гасанов добавил, что с этой целью банки могут оказывать нефинансовые услуги своим клиентам, такие как помощь в повышении финансовой грамотности.

В пятницу в Баку прошла V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии приняли участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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