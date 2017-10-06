Бинали Йылдырым едет в Ирак

2017-10-06 16:16 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о намерении посетить Ирак в связи с прошедшим 25 сентября в Иракском Курдистане референдуме о независимости.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом Йылдырым сказал журналистам в Анкаре.

По словам Б.Йылдырыма, такое приглашение пришло от премьера Ирака Хайдера аль-Абади:

«Сейчас мы с коллегами прорабатываем повестку дня и даты возможного визита. Это важный визит, поэтому нужно хорошо подготовиться. Сейчас в регионе напряженность, в Северном Ираке прошел незаконный референдум, нужно обсудить его».

Он добавил, что помимо прекращения авиасообщения с Северным Ираком, Анкара планирует ввести и другие санкции в связи с референдумом.

«Мы остановили полеты. Постепенно будут вводиться и другие санкции», - сказал турецкий премьер.

Н.Г.

