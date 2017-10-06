Почти в 30 школ Баку назначены новые руководители

2017-10-06 16:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В этом учебном году в Баку назначено около 30 директоров школ, сказала в пятницу журналистам заведующая Управлением образования Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, с директорами этих школ трудовые договоры были расторгнуты ввиду достижения ими пенсионного возраста или из-за определенных недочетов в их деятельности, приведших к нарушениям законодательства.

«Вопрос управления школами и дальше будет в центре внимания. Потому что от создания здоровой среды в учебном заведении директором школы и эффективного управления зависит деятельность большого коллектива", - добавила Велиева.

Заведующая управлением также коснулась вопроса увольнения директора столичного комплекса школы-лицея №№ 200 и 43.

«Гафар Гусейнов незадолго до начала учебного года был прооперирован. Сейчас он не выходит на работу по болезни, однако остается на посту директора комплекса. Поэтому для беспокойства родителей никаких оснований не было. У нас нет информации о том, когда у него заканчивается больничный бюллетень», - сказала Велиева.

По ее словам, сейчас должность директора временно исполняет сотрудник управления, и школа функционирует в обычном режиме.

Напомним, что родители учащихся этой школы провели акцию против увольнения директора Гафара Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)