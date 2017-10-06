В Баку поздравили учителей с профессиональным праздником (ФОТО)

2017-10-06 16:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В нем приняли участие учителя русского языка и литературы, предметники, преподающие на русском языке, директора школ, преподаватели-русисты вузов, школьники и студенты.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил педагогов с профессиональным праздником. Уже стало традицией в этот день подводить итоги проекта РИКЦ "Лучший учитель русского языка и литературы года". Победителям были вручены Почетные грамоты и подарки. Фотографии победителей в ближайшее время будут размещены в РИКЦ в галерее "Лучший учитель русского языка и литературы".

Затем заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина вручили почетные грамоты и благодарственные письма победителям международных акций Тотальный диктант, "Тест по истории Великой Отечественной войны" и ряду членов жюри IX республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Учитель русского языка и литературы школы № 9 Абшеронского района Бадира Алиева представила на празднике свои творческие художественные работы, а также состоялась концертная программа.

(Автор: Джани Бабаева )