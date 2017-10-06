Российский вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии

2017-10-06 16:29 | www.oxu.az | 3

ЧП произошло в провинции Хама, когда Ми-28 сопровождал другой вертолет, Ми-8, с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

"Экипаж не пострадал, поисково-спасательная служба оперативно доставила летчиков на аэродром.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было", - подчеркивается в сообщении.

Н.Г.

