Новое назначение в турецкой "дочке" азербайджанского банка

2017-10-06 16:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Угур Коч назначен заместителем генерального директора дочерней структуры азербайджанского PASHA Bank в Турции - PASHA Yatirim Bankasi, говорится в информации на сайте банка.

Таким образом, число заместителей генерального директора PASHA Yatirim Bankasi Дженка Эйнихана достигло трех. Кроме Угура Коча должности заместителя гендиректора также занимают Али Ихсан Токкузун и Айше Хале Йылдырым.

Покупка PASHA Bank 79,9 процента акций турецкого TAIB Bank [который был переименован в PASHA Yatırım Bankası] была одобрена Органом банковского надзора Турции в декабре 2014 года. Впоследствии PASHA Bank повысил свою долю в банке до 99,9 процента. Оставшаяся часть принадлежит другим акционерам.

PASHA Bank - ведущий корпоративный банк Азербайджана. Он основан в 2007 году и является частью Группы компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)