Дзюдоист Галстян: У меня есть друзья азербайджанцы

2017-10-06 16:40 | www.oxu.az | 4

Олимпийский чемпион Лондона 2012 года, дзюдоист сборной России армянского происхождения Арсен Галстян заявил, что у него есть друзья азербайджанцы, что он хорошо знаком со спортсменами из сборной Азербайджана и хочет, чтобы между двумя странами вновь воцарился мир, передает Oxu.Az со ссылкой на издание «МК на Кубани».

«Село, в котором я жил в Армении, находится не в Карабахе, а на северо-востоке страны, у границы, - рассказывает спортсмен изданию. - В километре от него расположен азербайджанский населенный пункт. Моя историческая родина находится на первой линии. Дом разрушил снаряд. У отца были друзья в России, он сам здесь бывал часто, поэтому решил переехать».

В 1996 году семья будущего чемпиона переехала в Адыгею, где Арсен стал заниматься дзюдо. Олимпийский чемпион мечтает о том, чтобы на его родине все стало как прежде. По его словам, в тех краях, где он родился, жизнь не так проста: людям тяжело найти хорошую работу.

«Я мечтаю, чтобы все вернулось, стало как было раньше, как рассказывал мой дед, когда азербайджанцы ходили к армянам на свадьбу в соседнее село и наоборот. Мы жили вместе и с теплотой вспоминаем эти времена. Я не верю, что этот конфликт нельзя урегулировать. Когда переехал в Россию и пошел в первый класс, со мной в классе учились две азербайджанки. Здесь, в России, мы нормально общаемся. И сейчас у меня есть друзья азербайджанцы, я хорошо знаю ребят из сборной Азербайджана по дзюдо: Орхана Сафарова, Ильгара Мушкиева и других спортсменов».

Н.О.