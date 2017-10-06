БГУ представлен на XI Азербайджанской международной выставке «Образование» (ФОТО)

2017-10-06 16:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Baku Expo Center при поддержке министерства образования компания «Caspian Event Organisers» проводит XI Азербайджанскую международную выставку «Образование» («Education 2017»). Она организована под девизом «Человеческий капитал - наше богатство», говорится в сообщении, распространенном отделом печати и информации Бакинского государственнонр университета (БГУ) в пятницу.

Выступивший на церемонии открытия мероприятия министр образования Микаил Джаббаров сказал, что на выставке представлены реализованные министерством образования за последние три года новые проекты и существующие возможности для образования.

Генеральный директор компании «Caspian Event Organisers» Эдвард Стоун отметил, что в рамках выставки представлены программы по бакалавриатуре, магистратуре, иностранным языкам, практике и тренингам.

Министр образования Микаил Джаббаров и другие участники мероприятия ознакомились с представленными стендами, в том числе стендом БГУ. Ректор, академик Абель Магеррамов рассказал о научно-исследовательских работах вуза и их результатах.

Выставка завершится 8 октября.