Стало известно, кто временно возглавит ПАСЕ после отставки Аграмунта

2017-10-06 16:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ПАСЕ официально подтвердила отставку Педро Аграмунта, исполнять обязанности председателя будет старший вице-председатель — британец Роджер Гейл, говорится в заявлении ассамблеи, обнародованном в пятницу на ее сайте.

"Педро Аграмунт сегодня объявил о своей отставке с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, предложение о его смещении было запланировано для обсуждения на пленарном заседании в Страсбурге 9 октября, однако дискуссия теперь не состоится.

"После отставки самый старший вице-президент Ассамблеи сэр Роджер Гейл автоматически стал исполняющий обязанности президента", — отмечается в документе. В соответствии с правилами ПАСЕ он будет действовать до избрания нового председателя на следующей части сессии ассамблеи.