Очередной Бакинский Шопинг Фестиваль стартует 15 октября!

2017-10-06 16:55 | www.oxu.az | 4

Даты проведения Бакинского Шопинг фестиваля, цель которого превратить Баку в региональный центр торговли определены. С 15 октября по 15 ноября не упустите уникальную возможность выгодного шопинга на фестивале!

Что такое Бакинский Шопинг Фестиваль?

Шопинг фестивали входят в число самых ожидаемых покупателями мероприятий. На протяжении определённого промежутка времени покупателям предоставляется возможность приобрести товары и услуги по самым выгодным ценам. А гражданам Азербайджана и зарубежным гостям Бакинский Шопинг Фестиваль предоставляет эту возможность дважды в год на протяжении целого месяца.

Что предлагает Шопинг Фестиваль своим покупателям?

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система Tax Free. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Еще более выгодный шопинг с Tax Free

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 AZN в магазинах, отмеченных стикерами Baku Shopping Festival - Tax Free, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера Baku Shopping Festival - Tax Free не являются участниками системы Tax Free. Данная определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/счёт. Таким образом, во время фестиваля вы приобретаете понравившиеся товары по более выгодным ценам.

Где проводится Фестиваль?

В Фестивале участвуют все магазины, рестораны и другие объекты, которые располагаются в Баку и на которых есть логотип Бакинского Шопинг Фестиваля.

Как магазины могут присоединиться к Фестивалю?

Любой магазин, расположенный в Баку, являющийся плательщиком НДС или упрощенного налога, желающий популяризировать свой бренд посредством участия в Фестивале, привлечь большее количество местных и иностранных покупателей и тем самым увеличить товарооборот может стать участником Бакинского Шопинг Фестиваля. С условиями участия в Фестивале можно ознакомиться на странице: http://bakushopfest.com/merchant-terms/.

Желающих присоединиться к фестивалю в качестве участников, просим связаться с нами по электронной почте info@bakushopfest.com или по короткому номеру: 1547.

О Бакинском Шопинг Фестивале:

Проведением Бакинского Шопинг Фестиваля занимается Бюро Конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма Азербайджана. Впервые Бакинский Шопинг Фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года. С помощью привлекательных предложений и широкомасштабной рекламной кампании Фестиваль планирует увеличить поток туристов в страну и этим дать толчок развитию таких сфер экономики как туризм, гостиничный бизнес, торговля, услуги, транспорт и др. Бакинский Шопинг Фестиваль стимулирует увеличение оборота продаж, предоставляя выгодные условия шопинга и возможности развлекательного характера не только туристам, но и местным потребителям.

Второй Бакинский Шопинг Фестиваль пройдет в этом году в Баку с 15 октября по 15 ноября. Первый Фестиваль проходил с 10 апреля по 10 мая 2017-го года. Согласно указу президента АР Ильхама Алиева с 1 сентября 2016 года «О дополнительных мерах, связанных с развитием туризма Азербайджанской Республики» было поручено Бюро Конгресса Азербайджана под организацией министерства культуры и туризма. Организация проведения Шопинг Фестиваля в Баку была подтверждена указом главы государства с 6 декабря 2016 года. Это нашло отражение в «Стратегической дорожной карте развития, специализированной в Азербайджанской Республике туристической отрасли».

Получить информацию о Бакинском Шопинг Фестивале и связаться с организаторами можно по нижеследующим телефону или электронной почте:

Тел: 0124982063

E-mail: media@bakushopfest.com

Web: www.bakushopfest.com

Для медиа-обращений: http://bakushopfest.com/for-media-inquiries/

A.C.

