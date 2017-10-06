Обвиняемому в планировании терактов в университетах Баку зачитан приговор

2017-10-06 17:34 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в терроризме и других преступлениях Фарида Садыгова.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Рагиба Салманова был зачитан приговор, согласно которому Ф.Садыгов лишен свободы на 11 лет.

Ранее прокурор потребовал лишить свободы Фарида Садыгова на 12 лет.

Согласно обвинительному акту, Фарид Садыгов по прозвищу «Абдулхалид» поддерживал связь с Гарибом Дамировым, Мухаммедом Улубековым и другими лицами для распространения в Азербайджане идей террористической организации «ИГ». Они хотели посеять панику среди населения, совершив теракты на территории БГУ, Исламского университета и Нефтяной академии. Члены группы планировали совершить нападение на винные магазины, ломбарды, расположенные в северной зоне.

Во время операции СГБ члены группировки были убиты, Ф. Садыгов же арестован. Он обвиняется по статьям 218.1 (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений), 214 (терроризм) УК АР.