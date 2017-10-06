Папа Франциск призвал бороться с насилием над детьми в интернете

2017-10-06 17:38 | www.trend.az | 3

Папа Римский Франциск обратился ко всем "людям доброй воли", чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над детьми с использованием интернета.

В пятницу папа Франциск выступил в Риме на первом всемирном симпозиуме, посвященном насилию над детьми в цифровом мире, который был организован Папским Григорианским университетом, передает РИА Новости.

Понтифик с помощью платформы Facebook Live призвал объединить усилия в борьбе с этим злом и отметил, что нельзя позволить "охватить себя страху, который является плохим советчиком" перед лицом необходимости решения этой острой проблемы.

Понтифик подчеркнул, что в настоящее время в сети широко распространены исключительно опасные явления, в числе которых он назвал размещение все более экстремальных порнографических изображений, набирающий популярность среди подростков и молодежи феномен секстинга, проявления самого настоящего морального и физического насилия в отношении достоинства молодых людей, соблазнение несовершеннолетних в сексуальных целях. Более того, дело доходит до организации посредством интернета тяжких преступлений, проституции и показа актов насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных в других частях света, добавил он.