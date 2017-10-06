Масло вновь может подорожать – РАССЛЕДОВАНИЕ

2017-10-06 17:30 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане рост цен на масло продолжает оставаться одной из основных тем для обсуждения.

Импортеры утверждают, что основная часть импортируемого масла поступает в Азербайджан из Новой Зеландии. В сентябре 2017 года цена сливочного масла в Новой Зеландии по сравнению с сентябрем 2016 года выросла на 85 процентов, а по сравнению с январем 2017 года – на 17 процентов. В настоящее время стоимость тонны масла составляет 6100-6200 долларов США. Если прибавить расходы на транспорт, таможню и налоги (36%), то килограмм сливочного масла поступает на склады импортеров за 7.18-7.52 долларов США или за 12.21-12.78 манатов.

Экономический эксперт Вахид Магеррамов сказал Oxu.Az, что спрос на масло в стране не удовлетворяется за счет местного производства, что дает возможность предпринимателям дорого продавать импортированную ими продукцию по высокой цене:

«За последний год стоимость импорта масла выросла на доллар за килограмм».

Эксперт подтвердил, что цены на масло на мировом рынке имеют тенденцию к росту: «Однако рост не такой уж высокий. Если не стимулировать внутреннее производство, то масло будет стоить дорого. По сравнению с соседними странами в Азербайджане высокие цены на масло и молоко».

Экономический эксперт Вугар Байрамов прокомментировал тот факт, что масло поступает на склады импортеров за 7.18-7.52 долларов США, а продается за 18 манатов.

По его словам, местные расходы не могут серьезно повлиять на цену: «В лучшем случае 12-манатный товар может подорожать на 1,5 маната. То есть даже с учетом местных расходов масло не должно продаваться за 18 манатов. Это значит, что цену на масло искусственно завысили».

Эксперт отметил важность вмешательства государства в работу рынка, подчеркнув, что сливочное масло является одним из самых потребляемых продуктов: «Подорожание масла затронуло все семьи».

Масло вновь подорожает

Для сведения сообщим, что рост спроса на сливочное масло в Китае и сокращение производства в Европе привели к подорожанию этого продукта на мировом рынке. Но это не считается основной причиной роста цен на масло в Азербайджане. По заявлению самих импортеров, сливочное масло продолжит дорожать и после этого. Как заявили импортеры, на данный момент в магазинах продается масло, купленное ими по цене 5200-5450 долларов США за тонну. Сейчас стоимость тонны масла составляет 6100-6200 долларов. Это означает, что в ближайшем будущем мы увидим на прилавках масло дороже 20 манатов за килограмм.

Основными импортерами являются 4 компании

Из заявлений Государственного таможенного комитета становится ясно, что импорт масла в Азербайджан осуществляют 43 компании. Но основными импортерами являются 4 компании. Согласно отчету Госкомитета по статистике за 2016 год, в страну было импортировано 14 365,1 тонн масла, из которых 11910,0 тонн, или примерно 80 процентов – из Новой Зеландии.

Стоимость импорта масла выросла

С другой стороны, таможенная статистика показывает, что в текущем году стоимость импорта масла выросла. За 8 месяцев текущего года в страну было импортировано 10 284.39 тонн масла и других видов масла из молока стоимостью 46 265.94 долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт масла в страну вырос. Однако на фоне роста объема импорта масла на 5,82 процента импорт в ценовом выражении вырос на 38,69 процента.

Во сколько обходится килограмм масла?

Согласно данным Госкомитета по статистике, за 6 месяцев этого года импорт сливочного масла в страну составил 6026,68 тонн. Каждый импортируемый килограмм масла обошелся в 3,9 доллара. Первое место в импорте заняла Новая Зеландия. Из этой страны было привезено 4825,95 тонн масла. Каждый килограмм масла обошелся импортерам в 3,8 доллара. Килограмм импортированного украинского масла обошелся в 3,5 доллара, немецкого – 4,4 доллара, российского – 1,5 доллара, белорусского – 4,9 доллара. Если учитывать, что в указанный период курс доллара США составлял 1.702 маната, то каждый килограмм масла обошелся импортерам в среднем в 6,6 маната. В июне-июле сливочное масло продавалась в торговых центрах за 17 манат за килограмм. Названные самими импортерами расходы на транспорт, таможню и налоги не могли настолько повысить эту сумму.

Внутренний спрос не удовлетворяется

В конце отметим, что масло входит в 10 самых потребляемых азербайджанцами продуктов. В минимальной продовольственной корзине для трудоспособного населения потребление масла составляет 7 кг в год на человека, среди пенсионеров - 5,8 кг, среди детей (0-15 лет) – 6 кг. По оценкам, годовая потребность населения страны в сливочном масле составляет 35 тысяч тонн. В 2016 году местное производство масла составило 25 600 тонн. В этом же году в страну было импортировано 14 356,1 тонн масла.

Л.А.

