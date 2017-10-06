У банков в Азербайджане может появиться серьезный конкурент

2017-10-06 17:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается новая платформа, которая позволит своим пользователям предоставлять и брать взаймы без финансовых посредников.

Об этом в пятницу сказал сооснователь данной платформы - стартапа “Финансы” (Maliyyə) - Джафар Бабаев на V Инвестиционной ярмарке в Баку.

“Мы хотим максимально автоматизировать кредитование, потому что считаем, что это соответствует развивающимся в мире тенденциям. Наша платформа позволяет пользователям осуществлять равноправное кредитование (peer-to-peer financing), что позволит им максимально быстро брать и предоставлять кредиты”, - сказал Бабаев.

По словам Бабаева, у компании “Финансы” не будет головного офиса и филиалов: “Это будет сайт и приложение. Любой человек сможет пройти регистрацию, после которой получит рейтинг. Этот рейтинг позволит определить, на какой объем кредита может рассчитывать пользователь. В свою очередь, займы сможет предоставлять любой желающий”.

Бабаев добавил, что в разработке новой платформы будет использовано программное обеспечение компании CreditInfo (технический партнер первого в стране частного кредитного бюро), данные Централизованного кредитного реестра, а также система Asan Imza (электронная подпись).

Несмотря на то, что разработка платформы началась в Азербайджане, Бабаев отметил, что в настоящее время работы продолжаются в Объединенных Арабских Эмиратах.

“В Дубае мы получили специальную лицензию для fintech-компаний - ITL (Innovative Technology License). Через месяц мы запустим рабочую бета-версию, и около года будем работать в Дубае. Правда наша лицензия накладывает определенные ограничения на оборот компании и клиентскую базу”, - сказал Бабаев.

В пятницу в Баку прошла V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии приняли участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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