Подготовлена книга под названием «Дети – невинные жертвы войны»

2017-10-06 17:50 | www.apa.az | 4

С целью информирования международного сообщества об армянских зверствах и преступлениях, совершенных армянами в отношении детей, подготовлена книга под названием «Дети – невинные жертвы войны».

Как сообщает АПА, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана принял решение подготовить книгу «Дети – невинные жертвы войны» с целью донести реальные факты до мировой общественности, еще раз проинформировать мировое сообщество о политике этнической чистки, зверствах и других преступлениях, совершенных в отношении нашего народа армянскими вооруженными силами в оккупированном Нагорном Карабахе Азербайджана и других прилегающих к нему районах.

Книга подготовлена на основании реальных фактов и официальной информации о погибших, пропавших, потерявших родителей и ставших инвалидами в результате войны детях (соответствующие документы и фотографии не могут найти отражение в книге, так как были потеряны в результате оккупации армянами районов в период войны и разрушения личных архивов).

В книге также приведены показания очевидцев зверств армян. В переведенном на английский языка варианте издания, к которому прилагается электронная версия на CD, представлена информация о детях, пострадавших в период действия режима прекращения огня, а также во время апрельских боев.

В составлении оформленной в изысканном стиле книги приняли активное участие представители Службы госбезопасности, Госкомиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и взятых заложники граждан, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также структур ИВ оккупированных районов Азербайджана.