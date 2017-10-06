Зияфет Аскеров: «Если бы сепаратизм в Нагорном Карабахе был вовремя предотвращен, то курдистанского, каталонского вопросов не было бы»

2017-10-06 17:57 | www.apa.az | 4

«Азербайджан в любой момент может освободить свои земли военным путем. Это соответствует и Уставу ООН, и нашему законодательству. Мы не можем столько терпеть оккупацию».

Об этом в интервью АПА сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров. Он подчеркнул, что придет время, и всем все станет понятно.

Прокомментировав жесткую риторику президента Армении, З. Аскеров отметил, что Серж Саркисян никогда не сможет угрожать Азербайджану: «Потому что Саркисян очень трусливый, в то же время, совершивший много преступлений человек. Просто, у него такая манера разговора. Он знает, насколько силен Азербайджан. В скором времени Серж Саркисян ответит за совершенные преступления перед международным правом. Вот увидите».

По словам З. Аскерова, несмотря на то, что МГ ОБСЕ является единственным посредником в урегулировании конфликта, до сегодняшнего дня ее деятельность не дала эффекта: «Приезжают, совершаю визиты и уезжают. Результатов нет. Минская группа должна набраться смелости и сказать конкретное слово, что Армения – страна-оккупант, а Азербайджан подвергся этой оккупации. Каждый из них делает пустые заявления. Говорят, что нагорно-карабахская проблема очень сложная, нужно время и т.д. Здесь нет ничего сложного. Сопредседатели сами усложняют нагорно-карабахский вопрос. Надо называть вещи своими именами. Теперь смотрите, если бы сепаратизм в Нагорном Карабахе был вовремя предотвращен, то курдистанского, каталонского вопросов не было бы. Из-за сепаратизма в самой Европе территориальная целостность некоторых стран подверглась опасности. Сегодня Европа пожинает горькие плоды проводимой в свое время неправильной политики. Все вернулось бумерангом».