Хорнер: Мы хотим удержать Риккардо

2017-10-06 17:42 | www.oxu.az | 5

В конце 2018 года у Даниэля Риккардо истекает контракт с Red Bull Racing, и консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко не исключает, что ему придется искать замену австралийскому гонщику.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на F1news.ru, в Сузуке Даниэль сказал, что пока не обсуждал с командой перспективы продления контракта, но руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Риккардо.

Кристиан Хорнер: «Нам бы хотелось, чтобы оба гонщика остались в команде, поэтому приоритет – сделать так, чтобы они продолжали выступать за нас какое-то время. Впервые за десять лет у Даниэля истечет контракт и он станет свободным агентом, однако это вовсе не означает, что он хочет уйти или мы хотим, чтобы он оказался где-то еще. Приоритет команды – удержать обоих гонщиков.

Конечно, важно иметь запасные варианты на случай различных сценариев. Именно поэтому у нас есть Карлос Сайнс, и мы работаем с другими молодыми пилотами. Однако наш приоритет – удержать Даниэля. Кроме того, мы хотим, чтобы Макс Ферстаппен тоже выступал за нас в долгосрочной перспективе».

Э.А.

