Бывший премьер-министр Чехии в UNEC (ФОТО)

2017-10-06 17:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр, бывший президент Статистического управления Чехии Жан Фишер и проректор Пражского экономического университета, профессор Якуб Фишер, находящиеся с визитом в Азербайджане, побывали в UNEC, говорится в сообщении, распространенном UNEC в пятницу.

Выразив удовлетворение по поводу пребывания гостей в UNEC, ректор, профессор Адалат Мурадов дал подробную информацию об университете. Он отметил, что UNEC является единственным в стране высшим учебным заведением, ведущим обучение на четырех языках, осуществляющим программу двойного диплома с такими авторитетными университетами как Лондонская школа экономики/Лондонского университета, университеты Монпелье, имени Миколаса Рёмиреса и Московский государственный гуманитарный экономический университет.

Ж.Фишер ракссказал о новых программах по ступени магистратуры относительно статистики, разработанных своими коллегами и утвержденными министерством образования Чехии. Он отметил, что основной целью программы является усовершенствование знаний и способностей студентов и статистиков на отечественном и европейском уровне.

Я.Фишер отметив, что Пражский экономический университет является лидером среди высших учебных заведений Чехии, выразил уверенность о полезности сотрудничества для обеих сторон с UNEC, являющимся самым крупным университетом экономического профиля на Южном Кавказе.

На встрече были обсуждены вопросы перспектив подготовки совместных кадров, а также состоялся обмен мнениями по вопросу возможности программ двойного диплома и совместных научных исследований. Отметив о существовании возможностей обеих универстетов для сотрудничества, чешские профессора предложили еще больше совершенствовать современные учебные программы, используя научно-педагогический потенциал. Было отмечено, что в рамках сотрудничества двух самых престижных высших учебных заведений своих регионов может стать плодотворным разработка совместных учебных пособий по статистике и совместная публикиция статей в импакт фактор журналах.

В конце встречи профессор Жан Фишер провел мастер-класс для студентов и магистров UNEC на тему управления современной официальной статистикой. Темой же профессора Якуба Фишера была современные проблемы социальной и экономической статистики. Ответив на вопросы студентов, профессора положительно оценили их знания и умения.