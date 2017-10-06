Вице-спикер парламента Грузии: «Необходимо увеличить число программ интеграции национальных меньшинств в общество»

2017-10-06 17:59 | www.apa.az | 5

«Необходимо увеличить число программ интеграции проживающих в Грузии национальных меньшинств в общество».

Об этом местному бюро АПА, заявил вице-спикер парламента Грузии, член Комитета по образованию, науке и культуре Сергей Капанадзе.

«За последние годы программы преподавания грузинского языка для национальных меньшинств дают результаты. С помощью этой программы молодежь из числа нацменьшинств продолжает свое образование в высших школах Грузии. Такие программы действительно помогают интеграции нацменьшинств в грузинское общество», - сказал он.

По словам депутата, необходимо еще больше развивать программы по интеграции, выделить для этого дополнительные ресурсы.

Коснувшись уровня преподавания в школах регионов компактного проживания нацменьшинств, С.Капанадзе отметил, что степень развития регионов влияет и на школы: «Я не сторонник того, чтобы проблемы этих школ рассматривались отдельно от проблем грузиноязычных школ. Качество преподавания в школах регионов во многом зависит от их экономического развития и уровня жизни. В 90-х годах прошлого века у регионов компактного проживания нацменьшинств были серьезные проблемы с экономической точки зрения. В то время они остались в стороне от остальной части Грузии. В настоящий момент ведется работа по полному предотвращению этих проблем. Это займет время».