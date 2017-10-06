Зияфет Аскеров: «Совет Европы не оправдал ожиданий Азербайджана»

2017-10-06 18:08 | www.apa.az | 5

«К сожалению, с 2001 года – когда Азербайджан вступил в Совет Европы, мы регулярно подвергаемся давлению со стороны этой структуры. Представьте, что мы вошли в эту структуру одновременно с Арменией, однако к такой оккупантской стране как Армения отношение другое, а мы подвергаемся давлению».

Об этом в интервью АПА сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По его словам, в Совете Европе происходит большая несправедливость: «Конечно же, так продолжаться не может. В отношении оккупантской страны санкции не применяются, однако на нас оказывают давление. Ни это ли проявление двойных стандартов?».

Отвечая на вопрос о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы, З.Аскеров сказал, что этот вопрос решают президент и парламент: «Однако конкретно могу отметить, что как и сказал наш президент, если мы выйдем из Совета Европы, то ничего не изменится. Давайте говорить начистоту, Совет Европы не оправдал ожиданий Азербайджана».

З.Аскеров также прокомментировал то, что Азербайджан не выполняет решения ЕСПЧ и установление срока в связи с освобождением лидера движения REAL Ильгара Мамедова. По его словам, в европейских государствах не исполняются более 10 тысяч решений ЕСПЧ: «Я не считаю Ильгара Мамедова политзаключенным. Он получил конкретное наказание за конкретное преступление. Если в Европе кто-то особо заинтересован в том, чтобы кого-то освободили, то это ошибочный вариант. Нам нельзя указывать, устанавливать срок. Мы выполняем решения Европейского суда, даже выплачиваем определенную ими сумму контрибуции. В других странах не выполнены 10 000 решений Европейского суда. Почему молчат в связи с этим, но нападают на нас? Не видят бревна в своем глазу, когда же дело касается Азербайджана, то цепляются к соломинке. Устанавливать срок, диктовать Азербайджану – не эффективная политика. Нужно сесть за стол переговоров и провести обсуждения».