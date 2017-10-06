Изменение порядка приемы в вузы Азербайджана повысит значимость школьных экзаменов - министр

2017-10-06 17:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Нынешний учебный год объявлен в Азербайджане «Годом качества в образовании» с целью добиться качественных изменений в сфере образования, воспитать достойных граждан для общества, людей, отвечающих требованиям XXI века и обладающих гибкостью мышления.

Об этом в пятницу сказал министр образования Микаил Джаббаров на открытии проводимой в Баку при поддержке минобразования 11-й Азербайджанской международной выставки “Образование” (Education 2017).

Министр сказал, что на этой выставке, проходящей под девизом "Человеческий капитал - наше богатство", представлены реализованные министерством образования в последние годы новые проекты и существующие возможности для образования.

По его словам, данная выставка создает возможность для обширного ознакомления участников с изменениями, происходящими в системе образования, инновационными проектами стартаперов, спектром сотрудничества с зарубежными университетами.

В своем выступлении министр образования также коснулся вопроса внесения изменений в выпускные и приемные экзамены в Азербайджане. Джаббаров отметил, что изменение правил проведения приемных экзаменов направлено только на упрощение формата, и это проявляется в уменьшении числа экзаменационных предметов.

«Вторым важным моментом является то, что повышается значимость полученных в школе знаний, а в итоге и школьных экзаменов», - сказал Джаббаров.

Министр отметил, что усовершенствование формата проведения экзаменов связано с требованиями сегодняшнего дня, актуализацией процесса оценивания знаний в соответствии с потребностями рынка труда.

«Если мы обратим внимание на опыт соседних стран, то увидим, что обсуждаемые сегодня в Азербайджане изменения в данной сфере вовсе не уникальны. К примеру, в России и Турции протекают похожие процессы», - сказал министр.

Джаббаров сказал, что впервые об изменениях по инициативе двух структур, занимающихся этой сферой (министерство образования и Государственный экзаменационный центр), было сообщено за два год заранее. Это дает дополнительное время и возможность абитуриентам, их родителям и ученикам подготовиться к изменениям.

По словам министра, в настоящее время разрабатываются новые правила для создания подготовительных групп в вузах. Эти правила будут определять порядок организации обучения в подготовительных группах, и они должны быть утверждены Кабинетом министров на основе соответствующего распоряжения Президента Азербайджана.

Как сказал Джаббаров, решение по вузам, где будут созданы подготовительные группы, и специальностям будет принято на следующем этапе.

«В настоящее время эксперты минобразования работают над этим. Подробная информация об этом процессе будет представлена общественности позднее», - сказал Джаббаров.

В выставке «Образование», которая будет работать до 8 октября, принимают участие 144 участника из 24 стран.

На выставке представлены стенды 14 азербайджанских вузов, в том числе Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Французско-азербайджанского университета, Бакинского инженерного университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского технологического университета, Азербайджанского университета языков.

В рамках сектора «Образование за рубежом» свои университеты, школы, колледжи, образовательные центры и курсы представляют такие страны, как Бельгия, Венгрия, Латвия, Литва, ОАЭ, Румыния, Словакия, Сингапур, США, Турция, Украина и другие. Уже не первый год в выставке принимают участие национальные группы из Польши («Ready study go! Poland») и Литвы (Study in Lithuania). С программами образования за рубежом выступает местная компания CELT Colleges. В секторе «Дошкольное образование» принимает участие Международная школа Sabis Sun. Также представлен на выставке проект "Построй своё будущее!", осуществляемый в рамках политики корпоративной социальной ответственности нескольких местных и зарубежных компаний и нацеленный на устойчивое развитие азербайджанской молодежи через высшее образование и социальную интеграцию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)