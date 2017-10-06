Президент подписал распоряжение о продолжении государственной поддержки развитию шелководства

2017-10-06 18:17 | www.apa.az | 4

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с продолжением государственной поддержки развитию шелководства.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, Министерству сельского хозяйства Азербайджана поручено в соответствии с распоряжением «О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развитию сельского хозяйства» от 2 марта 2015 года за счет выделенных министерству средств потратить 1,05 миллиона манатов на поставку саженцев тутовника (шелковицы) и грен шелкопряда, в том числе 755 тысяч манатов - на закупку саженцев тутовника (шелковицы) и 275 тысяч манатов - на закупку грен шелкопряда.

Министерству сельского хозяйства также поручено обеспечить безвозмездную передачу саженцев тутовника (шелковицы) и грен шелкопряда производителям продукции с учетом спроса в городах и районах и предоставить президенту информацию о производителях продукции, которым были безвозмездно переданы саженцы тутовника (шелковицы) и грены шелкопряда, а также о существующем в городах и районах спросе на них.