Посол: «Италия считает Азербайджан дружественной страной»

2017-10-06 18:31 | www.apa.az | 4

«Азербайджан и Италия продолжают эффективное сотрудничество во всех сферах».

Как сообщает АПА, об этом сказал новый посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Дипломат подчеркнул, что Италия рассматривает Азербайджан в качестве дружественной страны.

«Между нашими странами налажено тесное сотрудничество в сфере энергетики, и мы будем стремимся к углублению взаимодействия. Цель обоих государств заключается в расширении сотрудничества во всех сферах, в первую очередь, в сфере энергетики, а также привлечении итальянских компаний в Азербайджан», - отметил Массари.