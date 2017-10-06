В ПАСЕ назвали отставку Аграмунта запоздалой

2017-10-06 17:57 | www.trend.az | 5

Лидер одной из шести политических групп ПАСЕ Тини Кокс, возглавляющий объединенных европейских левых, назвал запоздалым решение Педро Аграмунта уйти в отставку с поста главы Ассамблеи.

В пятницу стало известно, что Аграмунт объявил о своей отставке, сославшись на проблемы со здоровьем. ПАСЕ официально подтвердила факт отставки, сообщив, что и.о. председателя будет британец Роджер Гейл, исполнявший эти функции и ранее, передает РИА Новости.

"Я только что получил сообщение мистера Аграмунта. Его решение пришло очень поздно. Если бы президент Аграмунт сделал бы то, что обещал, мы могли бы выбрать нового президента несколько месяцев назад", — сказал Кокс РИА Новости.

Парламентарий считает, что "безответственное поведение президента Аграмунта нанесло большой ущерб авторитету Ассамблеи". Он добавил, что "приветствует его отставку, это позволит не проводить его официальное смещение".

"Я надеюсь, что это решение позволит Ассамблее, президентскому комитету сосредоточиться на основном: защите и поощрении прав человека, верховенстве закона и демократии во всех государствах-членах Совета Европы", — заключил Кокс.

В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии стали критиковать испанца за его мартовскую поездку в Сирию.