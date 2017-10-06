На строительство автодороги в Гейчайском районе выделено 6,4 млн. манатов

2017-10-06 18:32 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Быгыр-Джыргурд-Шекер-Вейселли-Алыкенд-Мырты в Гейчайском районе.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, с целью строительства автодороги Быгыр-Джыргурд-Шекер-Вейселли-Алыкенд-Мырты, соединяющей 6 населенных пунктов с населением 11 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2017 год, ОАО «Азеравтойол» будет выделено 6,4 миллиона манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.