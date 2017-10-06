Посол: «Среди стран ЕС азербайджанские студенты больше всего выбирают Италию»

2017-10-06 18:43 | www.apa.az | 5

«Связи между университетами Италии и Азербайджана находятся на высоком уровне. В этом году более 500 азербайджанских студентов отправились в Италию для продолжения обучения».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари.

Посол отметил, что среди стран ЕС азербайджанские студенты больше всего выбирают Италию: «Связи между нашими университетами находятся на высоком уровне. Для продолжения обучения азербайджанские студенты больше всего едут в Италию. По этому показателю Италия находится на первом месте среди стран ЕС».

Комментируя информацию о жалобах поступающих в связи с тем, что азербайджанские студенты не могут получить визу для посещения Италии, посол объяснил это большим количеством желающих получить образование в этой стране.



«Проблемы возникли в связи с тем, что в этом году от азербайджанских студентов поступило большое количество обращений», - пояснил он.



Дипломат также отметил, что Италия и Азербайджан осуществляют тесные контакты в сфере энергетики.



«Мы будем стремиться к углублению этого сотрудничества. Наше цель заключается в том, чтобы такое сотрудничество распространилось и на другие сферы, в привлечении сюда компаний, а также увеличении количества культурных мероприятий», - сказал он.