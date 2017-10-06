Ожидания азербайджанского общества от СЕ себя не оправдали - депутат

2017-10-06 18:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией комитета по политике и безопасности Совета ЕС обоснованно довел до ее внимания необъективную позицию некоторых руководителей и кругов Совета Европы (СЕ), сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев, комментируя заявления главы государства на этой встрече.

Депутат отметил, что ожидания азербайджанский общественности от СЕ себя не оправдали, организация не оказала никакой поддержки справедливому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Армения и сегодня продолжает оккупацию азербайджанских территорий, осуществила геноцид в отношении азербайджанцев, но, к сожалению, СЕ никак не реагирует на это и не проявляет внимания», - сказал Алиев.

По его словам, несмотря на грубое нарушение прав человека, на убийство политиков в Армении, СЕ закрывает на это глаза.

Депутат подчеркнул, что, как отметил глава государства, в Азербайджане сложилось негативное мнение о СЕ. «Азербайджан внес свой вклад в укрепление Совета Европы, однако эта структура не провела никакой положительной работы по Азербайджану, наоборот, ведется кампания по очернению Азербайджана, и, к сожалению, это поддерживается на уровне руководства СЕ, руководители СЕ даже возглавляют эту кампанию по дискредитации Азербайджана. Это не соответствует принципам и целям Совета Европы. Поэтому, если Азербайджан выйдет из состава СЕ, то ничего не теряет, но от этого многое может потерять сам Совет Европы. Полагаю, что на этот вопрос необходимо серьезно отреагировать, справедливая позиция Азербайджана должна быть поддержана и к Азербайджану должно быть объективное отношение", - сказал Алиев.

Отметим, что 4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с делегацией комитета по политике и безопасности Совета ЕС в составе послов, аккредитованных в Брюсселе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)