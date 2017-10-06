Сотрудникам Академии наук Азербайджана вручены ключи от новых квартир

2017-10-06 18:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу 61 сотруднику Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) вручены документы и ключи от предоставленных им квартир.

Ключи были вручены на заседании, посвященном задачам социальной политики и приоритетам НАНА. В мероприятии приняли участие вице-президенты, академик-секретарь НАНА, академики-секретари научных отделений, директора институтов, ответственные сотрудники аппарата Президиума НАНА.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде в своем выступлении отметил, что все эти проекты, направленные на улучшение социального положения научных работников, деятелей науки, являются результатом проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной политики. Ализаде подчеркнул, что в настоящее время продолжаются переговоры с соответствующие руководящими органами республики с целью обеспечения научных работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых ученых, квартирами.

Отметим, что в новых зданиях, построенных на территории общежития, расположенного по адресу: улица Шарифзаде 12 Ясамальского района Баку, предусмотрено выделение квартир научным работникам НАНА, проживающим в указанном общежитии.

С этой целью по распоряжению президента НАНА от 16 июля 2013 года была создана специальная комиссия. Эта комиссия установила, кто из зарегистрированных в общежитии действительно в нем проживает, а кто нет, изучила наличие законных прав на проживание в общежитии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)