Посол: «Проект TAP будет завершен вовремя»

2017-10-06 19:05 | www.apa.az | 4

Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) по поставкам азербайджанского газа в Европу через Италию будет закончен в срок.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил посол Италии в Баку Аугусто Массари журналистам. Он напомнил, что были некоторые проблемы в связи с реализацией проекта, однако на данный момент они уже решены. «Проблемы в Италии возникли в связи с прокладкой трубопровода через оливковые рощи. В связи с этим принято решение о постройке туннеля для прокладки газопровода».

Напомним, что ранее Административный суд Рима отклонил апелляционную жалобу на приостановление строительства проекта TAP. Суд вынес решение об отклонении апелляции, выдвинутой провинцией Пуглии против решения правительства Италии о пересадке оливковых деревьев.

Отметим, что окружной суд города Лацио принял решение о приостановке распоряжения Министерства экологии Италии о пересадке 221 оливкового дерева в итальянском городе Мелендуньо в регионе Апулия для строительных работ Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию. Решение суда блокировало все предварительные работы по строительству газопровода в Мелендуньо.

Общая протяженность TAP составляет 878 км. Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Маршрут ТАР протяженностью 520 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд. Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).